Переведите текст,который красным шрифтом.Очень надо!Прошу не использовать переводчик - а если используете,читайте бред который он перевел,прежде чем отвечать,хотябы!
Немецкий язык
Переведите текст,который красным шрифтом.Очень надо!Прошу не использовать переводчик - а если используете,читайте бред который он перевел,прежде чем отвечать,хотябы!
Ответ(ы):
Гость:
Большая вечеринка - Идеи дней рождений в кино и телевидении. Самый особенный день рождения в Баварском киногороде (Geiselgasteig - название киногорода) : множество развлечений с ключевыми моментами из любимых фильмов и телешоу. Кроме того, замечательные трюки из шоу. Т акой день рождения празднуют не каждый день! 95 евро - стоимость организации включая входную плату. В день рождения ребенка - вход бесплатный
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Напишите сочинение о том "Как выполнять любимую или необходимую работу?" Пожалуй??та Очень вас прошу
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