Переведите текст,который красным шрифтом.Очень надо!Прошу не использовать переводчик - а если используете,читайте бред который он перевел,прежде чем отвечать,хотябы!

Немецкий язык
Переведите текст,который красным шрифтом.Очень надо!Прошу не использовать переводчик - а если используете,читайте бред который он перевел,прежде чем отвечать,хотябы!
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Автор: Гость
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Гость:
 Большая вечеринка - Идеи дней рождений в кино и телевидении.  Самый особенный день рождения  в Баварском киногороде (Geiselgasteig - название киногорода) : множество развлечений с ключевыми моментами из любимых фильмов и телешоу. Кроме того, замечательные трюки из шоу. Т акой день рождения празднуют не каждый день! 95 евро - стоимость организации включая входную плату. В день рождения ребенка - вход бесплатный
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