Переведите текст на русский язык заранее спасибо

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы хорошо работать в интернете не обязательно знать его причуды. Но надо знать хоть малость про работу в интернете и про используемые термины. Такой случай помогает быстро освоиться в интернете.Каждый потребитель связывает компьютер с телефоном и ключевыми машинами.  
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