Переведите текст наконец!!!!

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Растения и природа Растения и животные - это органическая природа. На планете Земля растения составляют одну треть. Животные и человек не могут жить без растений, потому что природный цикл объединяет их. Этот природный процесс дает человеку и животным кислород и пищу. Солнце дает энергию этому процессу. Растения - это особенные живые существа: они аккумулируют солнечный свет и создают пищу; они выделяют кислород в воздух вовремя этого процесса. Человек и животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ, который растения соединяют с солнечной энергией, водой и минералами из почвы, где растения будут использовать его опять. Растения также играют важную роль в охране и защите почвы, воды и животных. Они защищают почву от ветра, и сохраняют в почве воду. Деревья выделяют в воздух кислород. Например, гектар соснового леса дает кислород для 10 людей. Для 10 000 человек необходимо 1000 км2 . Если в городе есть много парков и деревьев, а также много лесов вокруг него, то его население будет получать достаточно кислорода для дыхания.