10 предложений на разносклоняемые сущ. срочно

Гость: Гость:

1. У нас с тобой много времени. 2. Тебе придется нести это бремя самому. 3. Мы с друзьями нашли в заброшенном доме старое знамя. 4. Мы разговаривали об необычном имени Капитолина. 5. Пламя влекло нас своим жаром. 6. На уроке биологии мы сажали семя помидора, наблюдали за его развитием, радовались, когда начал показываться зеленый росточек. 7. Когда мы пришли на место, то не нашли там описанного племени 8. Мы разговаривали о долгом пути, проделанном нами. 9. В драке он сильно ударился теменем. 10. Мой учитель по верховой езде объяснил мне, что нужно вставлять ногу в стремя, резко отталкиваться от земли и перекидывать ногу через лошадь.