Перевести текст...буду очень благодарен)либо просто перепечатать английский текс?? и на том ладно)

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Когда врач прописывает вам лекарства и пишет применение, вы идете в аптеку. В больших аптеках обычно два отдела. В первом отделе аптеки вы можете взять лекарство немедленно, другие антибиотики должны быть прописаны в отделении. В аптеке один может купить разные антибиотики для инъекций, другой пилюли, таблетки, микстуры для орального применения, мази для наружного применения. Каждая бутылка, тюбик или коробка лекарства имеет инструкцию. Доза и описание к применению отображены на инструкции. Указывая дозу и название любого лекарства необходимо для аптекарей