Определите понятие. ВЫБОРЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ. прямые равные всеобщие свободные ...
Обществознание
Определите понятие. ВЫБОРЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ. прямые равные всеобщие свободные ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Референдум- прямые выборы, представительные - выборы в законодательный орган(Дума, парламент и тд)
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