Після уроків микола (13 років) і його товариш ігор (14 років) погрожуючи ножем відібр??ли у сергія новий телефон. Яке правопорушення має місце? Які ознаки правопорушення? Чи настане відповідальністя? Яка саме?

Право

Після уроків микола (13 років) і його товариш ігор (14 років) погрожуючи ножем відібр??ли у сергія новий телефон. Яке правопорушення має місце? Які ознаки правопорушення? Чи настане відповідальністя? Яка саме?

Автор: Гость