Після уроків микола (13 років) і його товариш ігор (14 років) погрожуючи ножем відібр??ли у сергія новий телефон. Яке правопорушення має місце? Які ознаки правопорушення? Чи настане відповідальністя? Яка саме?
Право
Після уроків микола (13 років) і його товариш ігор (14 років) погрожуючи ножем відібр??ли у сергія новий телефон. Яке правопорушення має місце? Які ознаки правопорушення? Чи настане відповідальністя? Яка саме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут статья 119 за угрозы и 158 за кражу . Они нарушили права и им идёт уже криминальная ответственность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Один из множителей увеличен в 5 раз. Как нужно изменить второй множитель, чтобы: а) Произведение увеличилось в 10 раз? б) Произведение осталось...