Перевод текста Schools in Great Britain 8 класс А. Юсупова стр. 14

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Перевод текста Schools in Great Britain 8 класс А. Юсупова стр. 14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Великобритании дети начинают ходить в школу в возрасте до пяти лет. Сначала они учатся в дошкольных учреждениях. В этих школах они учатся рисовать цветными карандашами и красками. Они также делают фигуры из пластилина и работают с бумагой и клеем. Они много играют, потому что они очень малы. Потом они начинают учить буквы и читать, писать и считать. В возрасте семи лет английские школьники идут в начальную школу. Они изучают много предметов: английский и математика, история и музыка, естествознание и рисование, рукоделие, французский и латинский. Они не ходят в школу так рано, как мы, но остаются там дольше. Первый урок, как правило, начинается в 9 часов. Есть 3 урока с короткими перерывами по 10 минут между ними, а затем перерыв на обед. После обеда у них еще два урока, которые заканчиваются в половине четвертого. Если вы посмотрите на успеваемость английских учеников, вы увидите, что оценки отличаются от наших. Наши школьники получают оценки от 1 до 5 (12). В английской школе оценки от 1 до 10, и в некоторых школах от 1 до 100. Начальная школа заканчивается в возрасте 11 лет, когда ученики сдают отборочные экзамены "11+", а затем начинается средняя школа . В возрасте 16 лет школьники сдают выпускные экзамены. Только 45 процентов продолжают образование после 16. Остальные идут работать или присоединяются к системе профессиональной подготовки.

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