Периметр параллелограмма равен 90 м. Известно, что одна сторона в 4 раз больше другой. Вычисли стороны параллелограмма.

Геометрия

Периметр параллелограмма равен 90 м. Известно, что одна сторона в 4 раз больше другой. Вычисли стороны параллелограмма.

Автор: Гость