Периметр параллелограмма равен 90 м. Известно, что одна сторона в 4 раз больше другой. Вычисли стороны параллелограмма.

Геометрия
Периметр параллелограмма равен 90 м. Известно, что одна сторона в 4 раз больше другой. Вычисли стороны параллелограмма.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2- сторона=8 см а первая=4см
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