Периметр ромба равен 40, а один из углов равен 30 градусов. Найдите площадь ромба. За??анее спасибо

Геометрия

Периметр ромба равен 40, а один из углов равен 30 градусов. Найдите площадь ромба. За??анее спасибо

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