Периметр ромба равен 40, а один из углов равен 30 градусов. Найдите площадь ромба. За??анее спасибо
Геометрия
Периметр ромба равен 40, а один из углов равен 30 градусов. Найдите площадь ромба. За??анее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все стороны ромба равны. Значит периметр ромба Р = 4а. а - одна сторона ромба.40 = 4а а = 10 Формула площади ромба S = a^2sin&а - одна сторона ромба& - угол ромбаsin30 = 0.5 S = 10^2 * 0.5 = 100*0.5 = 50
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