Периметр треугольника 27,8 см.Одна из его сторон меньше другой на 3,5 см, но больше тр??тьей на 2,7см. найдите длину большей из сторон.
Математика
Периметр треугольника 27,8 см.Одна из его сторон меньше другой на 3,5 см, но больше тр??тьей на 2,7см. найдите длину большей из сторон.
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Периметр треугольника 27,8 см.Одна из его сторон меньше другой на 3,5 см, но больше тр??тьей на 2,7см. найдите длину большей из сторон.
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