Перший маятник коливається із частотою 5Гц, а другий -2Гц. Який із маятників довший? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧКУ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО!!!! ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

Физика

Перший маятник коливається із частотою 5Гц, а другий -2Гц. Який із маятників довший? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧКУ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО!!!! ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

Автор: Гость