Перший маятник коливається із частотою 5Гц, а другий -2Гц. Який із маятників довший? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧКУ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО!!!! ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

Физика
Перший маятник коливається із частотою 5Гц, а другий -2Гц. Який із маятників довший? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧКУ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО!!!! ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
частота =корень (g/l)/(2пи)
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