Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 60км/год, а другу половину- зі швидкістю 100км/год. Знайдіть середню швидкість руху автомобіля.
Физика
Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 60км/год, а другу половину- зі швидкістю 100км/год. Знайдіть середню швидкість руху автомобіля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(100+60):2=80 км/год ....
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