Первые астронафты побывавшие на луне это:
Обществознание
Первые астронафты побывавшие на луне это:
Ответ(ы):
Гость:
Нил Алмстронг и Эдвин Олдрин
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