В рыбом отделе магазина судак продаётся по цене 139р 90к за кг Карп в 2 раза дешевле с??дака По какой цене продаётся карп ?

Математика

В рыбом отделе магазина судак продаётся по цене 139р 90к за кг Карп в 2 раза дешевле с??дака По какой цене продаётся карп ?

Автор: Гость