В рыбом отделе магазина судак продаётся по цене 139р 90к за кг Карп в 2 раза дешевле с??дака По какой цене продаётся карп ?
Математика
В рыбом отделе магазина судак продаётся по цене 139р 90к за кг Карп в 2 раза дешевле с??дака По какой цене продаётся карп ?
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