Петя ходит в бассейн раз в 3 дня Вася раз в 4 дня а Коля раз в пять дней В понедельник они встретились в бассейне Через сколько дней они встретятся снова какой это будет день недели (Бассейн работает все дни недели)

Математика

Петя ходит в бассейн раз в 3 дня Вася раз в 4 дня а Коля раз в пять дней В понедельник они встретились в бассейне Через сколько дней они встретятся снова какой это будет день недели (Бассейн работает все дни недели)

Автор: Гость