Петя ходит в бассейн раз в 3 дня Вася раз в 4 дня а Коля раз в пять дней В понедельник они встретились в бассейне Через сколько дней они встретятся снова какой это будет день недели (Бассейн работает все дни недели)
Математика
Петя ходит в бассейн раз в 3 дня Вася раз в 4 дня а Коля раз в пять дней В понедельник они встретились в бассейне Через сколько дней они встретятся снова какой это будет день недели (Бассейн работает все дни недели)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*4*5=60 дней 2)60:7=8 остаток 4 в четверг.
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