Решение столбиком: 8000:160=..... , 7500:150=...... , 240000:300=....... ? Спасибо!:)
Математика
Решение столбиком: 8000:160=..... , 7500:150=...... , 240000:300=....... ? Спасибо!:)
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