СРОЧНО! Что такое социальная структура общества? Почему она представляет жесткий каркас? Может быть, для благополучия общества было бы лучше, если бы социальная структура была гибкой системой, которую можно легко сжимать, скруч...

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Социальная структура представляет собой одну из трех предметных областей – структура, организация, личность, – которые в совокупности образуют единое целое и формируют фундаментальное знание общей социологии. Социальная структура с ее многочисленными подструктурами – (социо-профессиональной, социо-статусной, социо-региональной, социо-этнической) изображает статику общества, его «социальный скелет» . Напротив, социальная организация показывает общественную жизнь в развитии, которое всегда происходит через возникновение и разрешение противоречий, столкновение интересов различных групп, через борьбу исторически отживших, исчерпавших себя форм и новых, только еще нарождающихся. Речь идет о «социальной физиологии» общества, его исторической динамике. На пересечении структуры и организации находится личность. Социальная структура – это еще и совокупность всех функционально связанных статусов, существующих в данное историческое время в данном обществе. Термин «структура» подразумевает ограниченное число элементов, жестко связанных между собой – наподобие кристаллической решетки. Именно по Этому !!!