СРОЧНО! Что такое социальная структура общества? Почему она представляет жесткий каркас? Может быть, для благополучия общества было бы лучше, если бы социальная структура была гибкой системой, которую можно легко сжимать, скруч...
Обществознание
СРОЧНО! Что такое социальная структура общества? Почему она представляет жесткий каркас? Может быть, для благополучия общества было бы лучше, если бы социальная структура была гибкой системой, которую можно легко сжимать, скручивать и производить иные механические действия? ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО НАДО ОТВЕТИТЬ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социальная структура представляет собой одну из трех предметных областей – структура, организация, личность, – которые в совокупности образуют единое целое и формируют фундаментальное знание общей социологии. Социальная структура с ее многочисленными подструктурами – (социо-профессиональной, социо-статусной, социо-региональной, социо-этнической) изображает статику общества, его «социальный скелет» . Напротив, социальная организация показывает общественную жизнь в развитии, которое всегда происходит через возникновение и разрешение противоречий, столкновение интересов различных групп, через борьбу исторически отживших, исчерпавших себя форм и новых, только еще нарождающихся. Речь идет о «социальной физиологии» общества, его исторической динамике. На пересечении структуры и организации находится личность. Социальная структура – это еще и совокупность всех функционально связанных статусов, существующих в данное историческое время в данном обществе. Термин «структура» подразумевает ограниченное число элементов, жестко связанных между собой – наподобие кристаллической решетки. Именно по Этому !!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какова роль водорослей в лишайнике? 1.снабжает грибницу минеральными веществами 2. всасывает раствор органических веществ из почвы 3.образует...
Математика
Два самолета вылетели с аэродрома в одно и тоже в противоположных напвления в чер??з 10 минут после выезда расстояние между ними было 270 км. Самол...
Математика
40 баллов Масса 1 см с алюминия 2,7 г, масса 1 см свинца 11,3 г. Какой кубик тяжелее -- алюминиевый с ребром 3 см или свинцовый с ребром 2 см?