Пядевая система – система счисления наших предков, которая была позже привязана ?? пропорциям человека. Одна пядь – половина обутой стопы взрослого человека того времени. Стопа составляет 35,56 см. Ребенок считался взрослым, ко...

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Пядевая система – система счисления наших предков, которая была позже привязана ?? пропорциям человека. Одна пядь – половина обутой стопы взрослого человека того времени. Стопа составляет 35,56 см. Ребенок считался взрослым, когда про его рост говорили «Семь пядей во лбу». Какой это рост в сантиметрах?

Автор: Гость