Пядевая система – система счисления наших предков, которая была позже привязана ?? пропорциям человека. Одна пядь – половина обутой стопы взрослого человека того времени. Стопа составляет 35,56 см. Ребенок считался взрослым, ко...
Информатика
Пядевая система – система счисления наших предков, которая была позже привязана ?? пропорциям человека. Одна пядь – половина обутой стопы взрослого человека того времени. Стопа составляет 35,56 см. Ребенок считался взрослым, когда про его рост говорили «Семь пядей во лбу». Какой это рост в сантиметрах?
Ответ(ы):
Гость:
124,46 см 35,56 / 2= 17, 78 17,78 * 7 = 124,46
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