Всем ли рыбам нужно одинаковое количество кислорода ?? приведите примеры по рыбам форель , сазан , линь ?

Биология

Всем ли рыбам нужно одинаковое количество кислорода ?? приведите примеры по рыбам форель , сазан , линь ?

Автор: Гость