Всем ли рыбам нужно одинаковое количество кислорода ?? приведите примеры по рыбам форель , сазан , линь ?
Биология
Всем ли рыбам нужно одинаковое количество кислорода ?? приведите примеры по рыбам форель , сазан , линь ?
Ответ(ы):
Гость:
Нет большим рыбам надо больше воздуха чем маленьким!
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