Підкресліть обставини як члени речення. Надпишіть над ними питання, на які вони відповідають. Які з обставин протилежні за значенням. Спасибі. Вправа 103
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Підкресліть обставини як члени речення. Надпишіть над ними питання, на які вони відповідають. Які з обставин протилежні за значенням. Спасибі. Вправа 103
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-4 реченні це обставини а в 5 підмети. Вранці , ввечері -- коли; влітку, взимку-- коли? вдень,вночі-- коли? Дві обставини в одному реченні протилежні за значенням
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