Выписать все возможные словосочетания и указать вид связи в предложении: Когда пустой и слабый человек слышит лестны й отзыв насчёт своих сомнительных достоинств, он упивается своим тщеславием, зазнаётся и совсем теряет свою ...

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Выписать все возможные словосочетания и указать вид связи в предложении: Когда пустой и слабый человек слышит лестны й отзыв насчёт своих сомнительных достоинств, он упивается своим тщеславием, зазнаётся и совсем теряет свою крошечную способность относиться критически к своим поступкам и к своей особе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слабый человек(согласование) человек слышит(примыкание) лестный отзыв(согласование) сомнительных достоинств(управление) он упивается(примыкание) он зазнается(примыкание) крошечную способность (управление)
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