Письменный морфологический разбор существительного
Русский язык
Письменный морфологический разбор существительного
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Сущ ,признак предмета/предметность, начальная форма, нарицательное или собственное, одушевленное или неодушевленное, род, склонение, число, падеж, подчеркнуть как член предложения
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