Письмо до Марка Твена
Українська література
Письмо до Марка Твена
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Гость:
Шановний Марк Твен, я великий шанувальник ваших творів. Ваші книги не раз рятували мене в біді. якщо я сварився з дргом або мамою, якщо на вулиці дощ, я брав ваші книги, і весь світ змінювався. Я сміявся так над пригодами Тома і Янки рри дворі короля Артура, що ніхто неміг залишатися сумним поруч зі мною. Я розповідав друзям і ми набиралися досвіду у своїх витівка. Щоправда дорослим це не завжди подобалося, але ми ніколи не впадали в відчай. А ваші розповіді! Це невичерпне джерело енергії та ідей.
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