Подскажите, как написать структурную формулу натрия?? Спасибо
Химия
Подскажите, как написать структурную формулу натрия?? Спасибо
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Гость:
Я не сильна поняла вопроса,Na,вот и все)
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