Письмо другу по русскому языку 6 класс

Русский язык
Письмо другу по русскому языку 6 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет Максим.Как дела?Это Севиндж.Как себя чуствуешь?Извини что некотрое время я не писала!У меня тут все хорошо.У меня будет день рождение 21 декабря и я заранее хотела тебе сказать.Я приглашаю тебя ко мне на день рождение.Будет торт и для каждого миленьуие подарки.Так что приглашаю тебя на мое день рождение.Праздную в ресторане.Будут мои лучшие друзья включая тебя.Пока!!!
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