Для изготовления четырех гирь использовали. Какого веса должна быть каждая гиря, ??тобы с их помощью можно взвесить любую массу от 1 до 40 кг?

Математика
Для изготовления четырех гирь использовали. Какого веса должна быть каждая гиря, ??тобы с их помощью можно взвесить любую массу от 1 до 40 кг?
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