Для изготовления четырех гирь использовали. Какого веса должна быть каждая гиря, ??тобы с их помощью можно взвесить любую массу от 1 до 40 кг?

Математика

Для изготовления четырех гирь использовали. Какого веса должна быть каждая гиря, ??тобы с их помощью можно взвесить любую массу от 1 до 40 кг?

Автор: Гость