Номер 10 плииз Заранее СПС

Математика
Номер 10 плииз Заранее СПС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 рядов клеток в одном столбце, т.е. 5 клеток в одном прямоугольнике.
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