В предложении теперь их можно часто увидеть в садах и огородах есть словосочитания
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В предложении теперь их можно часто увидеть в садах и огородах есть словосочитания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно увидеть в садах и огородах, их можно часто увидеть, теперь их можно увидеть. как-то так
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