Bread исчисляемое или нет?

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Bread исчисляемое или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет) Хлеб нельзя сосчитать)
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