Cообщение по ОБЖ 6 класс на тему- Велосипедные походы и безопасность туристов?

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Велосипедные походы это всегда весело но... Случаются и ситуации которые можно избежать если следовать следующим правилам: осмотри своё снаряжение на тебе должна быть лёгкая одежда футболка и шорты также и наколенники и пара перчаток,шлем,налокотники, если это летом. Возьми с собой бутылку воды. Не торопись когда едешь на велосипеде, езжай спокойно и тихо чтобы избежать аварии лучше захватить с собой пару лейкопластырей на всякий случай. Езжай по отведённым велосипедным дорожкам и не мешай движению авто транспорта, не пытайся выполнять трюки из-за этого возможно ты получишь травму а то и хуже. Будь аккуратен и следи за дорогой