Плииз решите уравнение
Математика
Плииз решите уравнение
Ответ(ы):
Гость:
2)7/9=315/x+400 7х+2800=2835 7х=2835-2800 7х=35 х=5 3)х-200/357=-36/63 (х-200)(-63)=357*(-36) -63х+12600=-12852 -63х=-12852-12600 -63х=-25452 х=404
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