Запишите пять каких-либо обыкновенных дробей. Прочитайте их, назовите числители и знаменатели.

Математика
Запишите пять каких-либо обыкновенных дробей. Прочитайте их, назовите числители и знаменатели.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5/7   2/9 1/2 5/6 3/4  Пять седьмых, две девятых, одна вторая, пять шестых, три четвертых
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