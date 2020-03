Плиз сделайте б пожалуйста

Гость: Гость:

B. 1. Ja, das stimmt, die Jugendlichen haben Schule von 8 bis 15 oder 16 Uhr. 2. Nein, das Mädchen Silke möchte Fussballprofi sein. 3. Nein, THW hilft bei Katastrophen in Deutschland und überall in der Welt. 4. Ja, das stimmt. 5. Nein, die Jugendlichen haben Freizeit nur am Wochenende, in der Woche sind sie zu müde. 6. Ja, das stimmt. 7. Nein, sie wollen nur chillen ("отдыхать") 8. Ja, das stimmt.