Площадь квадрата равна 64 квадратных дм.Найди площадь прямоугольника периметр которого равен периметру квадрата а ширина на 2 см меньше стороны квадрата.

Математика

Площадь квадрата равна 64 квадратных дм.Найди площадь прямоугольника периметр которого равен периметру квадрата а ширина на 2 см меньше стороны квадрата.

Автор: Гость