Площадь квадрата равна 64 квадратных дм.Найди площадь прямоугольника периметр которого равен периметру квадрата а ширина на 2 см меньше стороны квадрата.

Математика
Площадь квадрата равна 64 квадратных дм.Найди площадь прямоугольника периметр которого равен периметру квадрата а ширина на 2 см меньше стороны квадрата.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sкв=64дм²⇒а₄=√64=8дм 8-2=6(дм)- одна сторона прямоугольника Pпр=8*4=32(дм)⇒(32-2*6)÷2=10(дм)-другая сторона прямоугольника Sпр=10*6=60(дм²) Ответ: 60 дм²
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