Площадь квадрата равна 6см2. Найдите а) длину описанной окружности б) длину дуги,стягиваемой стороной квадрата в) площадь части описанного круга,лежащей вне квадрата
Геометрия
Площадь квадрата равна 6см2. Найдите а) длину описанной окружности б) длину дуги,стягиваемой стороной квадрата в) площадь части описанного круга,лежащей вне квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S квта=а^2=6 а=v6 диаметр описанной окружности есть диагональ квадрата по т. Пифагора D^2=a^2+a^2=6+6=12 D=v12=2v3 r=2v3 /2=v3 1.длина окр-ти по ф-ле l=2pir l=2pi×v3 2. центральный угол дуги стягиваемой стороной квадрата это угол пересечения диагоналей=90град длина дуги по ф-ле l=pi×r/180 ×n где n центральный угол длина дуги=pi×v3 / 180 ×90=pi×v3 /2 3. площадь окружности Sокр=pi ×r^2=3pi площадь окружности вне квадрата-то площадь окружности мтнус площадь круга=3pi-6
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