Площадь квадрата равна 6см2. Найдите а) длину описанной окружности б) длину дуги,стягиваемой стороной квадрата в) площадь части описанного круга,лежащей вне квадрата

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S квта=а^2=6 а=v6 диаметр описанной окружности есть диагональ квадрата по т. Пифагора D^2=a^2+a^2=6+6=12 D=v12=2v3 r=2v3 /2=v3 1.длина окр-ти по ф-ле l=2pir l=2pi×v3 2. центральный угол дуги стягиваемой стороной квадрата это угол пересечения диагоналей=90град длина дуги по ф-ле l=pi×r/180 ×n где n центральный угол длина дуги=pi×v3 / 180 ×90=pi×v3 /2 3. площадь окружности Sокр=pi ×r^2=3pi площадь окружности вне квадрата-то площадь окружности мтнус площадь круга=3pi-6