По дорожке снежной зимой в лес не пройдешь.После (снежной) запятая ставится?

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По дорожке снежной зимой в лес не пройдешь.После (снежной) запятая ставится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет запятая не ставится❤
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