По дорожке снежной зимой в лес не пройдешь.После (снежной) запятая ставится?
Русский язык
По дорожке снежной зимой в лес не пройдешь.После (снежной) запятая ставится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет запятая не ставится❤
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Найди периметер и площадь ыигуры. какие прямоугольники можно построить с такой же площадью если длины сторон равны целому числу сантиметров?
Математика
Какое наименьшие количество банок надо взять чтобы рассадить в них 38 рыбок , помещая не более 5 рыбок в каждую банку 1] 9 2] 8 3] 7