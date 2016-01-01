По кругу сидят 2016 человек каждый из которых либо рыцарь который всегда говорит пр??вду либо лжец который всегда лжёт каждый человек сказал обо всех кроме себя и своих соседей: ВСЕ ОНИ -ЛЖЕЦЫ. Сколько рыцарей за эти столом?

Математика
По кругу сидят 2016 человек каждый из которых либо рыцарь который всегда говорит пр??вду либо лжец который всегда лжёт каждый человек сказал обо всех кроме себя и своих соседей: ВСЕ ОНИ -ЛЖЕЦЫ. Сколько рыцарей за эти столом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 рыцаря сидящих рядом
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