По термохимическому уравнению реакции вычислите количество теплоты, выделившийся при сжигании 33.6 л (н. у) водорода. H2+ 1\2 O2 = H2O + 242 кДж
Химия
По термохимическому уравнению реакции вычислите количество теплоты, выделившийся при сжигании 33.6 л (н. у) водорода. H2+ 1\2 O2 = H2O + 242 кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если мы сжигаем 1 моль водорода(22,4 л), то получаем 242 кДж Если сжигаем 33,6 л, то полчучаем х кДж, следовательно 22,4/242 = 33,6/х 8131.2=22.4х х=363 кДж
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