По заданию учебника (с.93) подготовь сообщения об одном из растений или животных ту??дры.
Окружающий мир
По заданию учебника (с.93) подготовь сообщения об одном из растений или животных ту??дры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поля́рный волк — подвид волка. Обитает на всей территории Арктики и в тундре, за исключением льдин и больших территорий, покрытых льдом. Полярный волк обитает на обширных пространствах полярных регионов, которые 5 месяцев погружены в темноту.
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