По заданию учебника (с.93) подготовь сообщения об одном из растений или животных ту??дры.

Окружающий мир
По заданию учебника (с.93) подготовь сообщения об одном из растений или животных ту??дры.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поля́рный волк — подвид волка. Обитает на всей территории Арктики и в тундре, за исключением льдин и больших территорий, покрытых льдом. Полярный волк обитает на обширных пространствах полярных регионов, которые 5 месяцев погружены в темноту.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уровнения 9х-6х=24
Ответить
История
Почему англичане гордятся этим документом и называют его "Началом своей свободы"? СРОЧНООО
Ответить
Английский язык
Напишите как читается Language пожеее мне срочно
Ответить
Математика
1)градусная мера смежных угов на 39° Меньше градусной меры другого . найдите градус??ой меру каждого угла.
Ответить
Русский язык
Миша сочиняет рассказ В какой момент его в рассказе должен переправить грузовик Какое приложение лучше подходит мужик 1на огромной скорости вылетел...
Ответить