По заданию учебника (с.93) подготовь сообщения об одном из растений или животных ту??дры.

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Поля́рный волк — подвид волка. Обитает на всей территории Арктики и в тундре, за исключением льдин и больших территорий, покрытых льдом. Полярный волк обитает на обширных пространствах полярных регионов, которые 5 месяцев погружены в темноту.