Почему англичане гордятся этим документом и называют его "Началом своей свободы"? СРОЧНООО
История
Почему англичане гордятся этим документом и называют его "Началом своей свободы"? СРОЧНООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теперь король и бароны не могли требовать с рыцарей больше служб и платежей, чем полагалось по обычаю. Всем свободным была обещана защита от произвола королевских чиновников. Хартия подтвердила вольности Лондона и других городов.
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