Напишите как читается Language пожеее мне срочно
Английский язык
Напишите как читается Language пожеее мне срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лэнгвич.Так читается слово language.
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