1)градусная мера смежных угов на 39° Меньше градусной меры другого . найдите градус??ой меру каждого угла.
Математика
1)градусная мера смежных угов на 39° Меньше градусной меры другого . найдите градус??ой меру каждого угла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одного 109.5 градусов другого 70.5 градусов 180 градусов минус 39 градусов это градусная мера 1 угла это 70.5 градусов и 70.5 градусов плюс 39 градусов и это 190.5 градусов
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