Почему для охраны крокодилов организованы заповедники ? Какие черты отличают сов??еменных пресмыкающихся от их древних предков ?
Биология
Почему для охраны крокодилов организованы заповедники ? Какие черты отличают сов??еменных пресмыкающихся от их древних предков ?
Ответ(ы):
Гость:
1)Уничтожение крокодилов происходит повсеместно Практически только одно места жизни осталось китайского крокодила В Индии - их осталось весьма мало В Америке принимаются мера для охраны местных форм В Африке -свободный отстрел запрещен В Австралии -запрет Не знаю про гребнистых . То есть красивая интересная по фактуре кожа -идет на пояса чемоданы, сумачки, куртки идр изделия из кожи Стоимость этих изделий высока значит и охота на крокодилов была не регулируемая и конечно браконьерство В Азии и Америке на Кубе используется мясо в пищу -Все это потребовала защиты ровесников динозавров и ограничений в добыче и созданий заповедников и заказников
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