Почему игра является важным занятием для человека?Какие бывают игры? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры развивающих игр.

Обществознание
Почему игра является важным занятием для человека?Какие бывают игры? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры развивающих игр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игры влияют на мышление человека, интерес, и влияет на ум человека. например монополия в этой игре человек думает что делать узнает что куда, что.
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