Почему игра является важным занятием для человека?Какие бывают игры? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры развивающих игр.
Обществознание
Почему игра является важным занятием для человека?Какие бывают игры? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры развивающих игр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игры влияют на мышление человека, интерес, и влияет на ум человека. например монополия в этой игре человек думает что делать узнает что куда, что.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Другие предметы
МХК 8класс Какие условия необходимы для того, чтобы стать художником? Что отличает его от обычного человека? В каких жизненных ситуациях вам прих...