Почему князя Владимира народ прозвал "Красно солнышко"?

Другие предметы
Почему князя Владимира народ прозвал "Красно солнышко"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 966 году, князь устроил Великий Пир. Он созвал бояр, посадников и старейшин. И так он начал поступать постоянно. Повелел он всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать всё, что надобно. И вот из-за этого он получил прозвище "Красно Солнышко"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Підкреслити члени речення, надписати частини мови: Біля старовинних руїн відбува??ося народне свято. БУДЬ ЛАСКА ТЕРМІНОВО!!!!!?
Ответить
Биология
Реферат на тему "Съедобные и несъедобные грибы Волгоградской области"
Ответить
Математика
Heeeeeeeelp 5дм4см+4см5мм+2м34мм надо всё переводить
Ответить
Английский язык
Срочный перевод много баллов плз нормальный перевод
Ответить
Українська мова
Скласти текст опис на тему портрет моєї подруги
Ответить