Почему князя Владимира народ прозвал "Красно солнышко"?

Гость: Гость:

В 966 году, князь устроил Великий Пир. Он созвал бояр, посадников и старейшин. И так он начал поступать постоянно. Повелел он всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать всё, что надобно. И вот из-за этого он получил прозвище "Красно Солнышко"