Почему князя Владимира народ прозвал "Красно солнышко"?
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Почему князя Владимира народ прозвал "Красно солнышко"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 966 году, князь устроил Великий Пир. Он созвал бояр, посадников и старейшин. И так он начал поступать постоянно. Повелел он всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать всё, что надобно. И вот из-за этого он получил прозвище "Красно Солнышко"
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