Почему комедия горе от ума так названа??? нужно сочинение)))

Литература
Почему комедия горе от ума так названа??? нужно сочинение)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё очень просто. Главный герой Чацкий, безусловно, умнейший человек, но в "фамусовском обществе", где ценится лесть, пресмыкательство, где люди оцениваются по богатству, но никак не по уму, он - белая ворона. Тщетны все его попытки как-то донести до общества свои высокие мысли, прогрессивные идеи, даже любимая девушка его не понимает. В результате оплёванного Чацкого объявляют сумасшедшим и вынуждают спешно уехать. Так и получилось, что у Чацкого от его ума - одно горе. 
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