Почему Лебедя, Рака и Щуку нельзя назвать командой? Почему? (байка Ивана Крилова или Леонида Глебова)

Биология

Почему Лебедя, Рака и Щуку нельзя назвать командой? Почему? (байка Ивана Крилова или Леонида Глебова)

Автор: Гость