Почему Лебедя, Рака и Щуку нельзя назвать командой? Почему? (байка Ивана Крилова или Леонида Глебова)

Биология
Почему Лебедя, Рака и Щуку нельзя назвать командой? Почему? (байка Ивана Крилова или Леонида Глебова)
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Гость:
Потому что все тянули в разные стороны
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