Почему Люди уважали Ашик кериба Какая черты его характера и поступки тебе запомнились запиши

Литература
Почему Люди уважали Ашик кериба Какая черты его характера и поступки тебе запомнились запиши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди его уважали за чудное сердце,доброту.Он веселил людей пением,умением играть на саазе.
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