Почему Луна по размерам кажется нам почти равной Солнцу?
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Почему Луна по размерам кажется нам почти равной Солнцу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, они на разных расстояниях, к луне мы ближе, чем к солнцу
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